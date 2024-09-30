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Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından İran halkına seslendiği bir video mesaj yayınladı. Netanyahu mesajında, "İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'de bir yıldır soykırım yapan, Lübnan'da telsizleri ve çağrı cihazlarını patlatarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan, ardından Lübnan'a hava saldırısı düzenleyerek çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İran bölgemizi derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor" dedi. Netanyahu mesajında, İran halkına da seslendi. Birbirinden çarpıcı mesajlar veren İsrail Başbakanı, İran halkına özgürlük vaadedetti.

"REJİM BÖLGEMİZİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Paylaşımında İngilizce konuştuğu bir video yayınlayan Netanyahu, İran halkına, "Her gün sizi boyun eğdiren bir rejimi görüyorsunuz, Lübnan'ı, Gazze'yi savunma konusunda ateşli konuşmalar yapıyor. Ancak her gün, o rejim bölgemizi daha derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor " dedi.

Konuşmasında İran halkına çağrı yapan Netanyahu, "Her geçen an, rejim sizi uçuruma yaklaştırıyor. İran'ın büyük çoğunluğu, rejimin onlara zerre kadar önem vermediğini biliyor. Eğer önem verseydi, Orta Doğu'daki anlamsız savaşlara milyarlarca dolar harcamayı durdururdu. Hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlar ve ülke dışı savaşlar için harcadığı büyük paraların, çocuklarınızın eğitimi, sağlık hizmetlerinizi iyileştirme ve ülkenizin altyapısı, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarınıza yatırıldığını düşünün. Bunu hayal edin" şeklinde konuştu.

"UMUTLARINIZI YOK ETMESİNE İZİN VERMEYİN"

İran özgürlüğü hakkında açıklama yapan Netanyahu, "İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. Ülkelerimiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin 5 kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek, parçalanacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım, devasa turizm, İran'daki muazzam yeteneklere dayalı parlak teknolojik yenilikler. Sonsuz yoksulluk, baskı ve savaş yerine bunlar daha iyi bir gelecek sunmuyor mu?" ifadelerini kullandı. İran'ın teokrasi ile yönetilmesine vurgu yapan Netanyahu, "Küçük bir fanatik teokratlar grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi yok etmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah'a destek vermediğinizi biliyorum, ama liderleriniz veriyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmelidir ki İsrail sizinle dayanışma içindedir. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği paylaşalım" dedi.

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (30)

VEFA:

Netenyahu İran halkına baba şefkati göstermiş. Bravo.!... Gerçekten de İran'ın 5 kıtada kurduğu terör ağı ortadan kaldırılsın, İran halkı LAİK, DEMOKRATİK, insan haklarını önceleyen bir ülke yönetimine kavuşsun!...

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Özcan Özcan:

ŞERİAT İRANDA SON BULMALI ZATEN BU KADAR GERİ KALMALARININ TEK NEDENİ 1400 YIL ÖNCE DAHİ UYGULANMASI YANLIŞ KURALLARI 2024 YILINDA UYGULAMAKTIR.

26
65
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Özcan Özcan:

İRAN HALKI ŞERİATI İSTEMİYOR KARDEŞİM DERHAL ŞERİAT ZULMÜ SON BULMALI PRANGALAR KIRILMALI VE BU GERİ KAFALILIK BİTMELİ!

30
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Özcan Özcan:

İSRAİL TÜRKLERİN GERÇEK DOSTUDUR ,TARİHTE BİZLERİ ARKAMIZDAN VURDUKLARI YOKTUR.SÖYLENDİĞİ GİBİ ÜLKEMİZİ İŞGAL ETMEK İSTEMELERİ GİBİ BİR ŞEY DE YOK ZATEN NÜFUSLARI 10 MİLYON NASIL HÜKM EDECEKLER BU KADAR YÜZ ÖLÇÜMÜNE BU KADAR NÜFUSLA.AMA SEN SÜREKLİ İSRAİL ÖYLE BÖYLE DERSEN ONLAR DA SANA İNAT BAZI ŞEYLERİ DER

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Dvran 25:

seninde yakın çıktığın yeri görmen

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4
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Mirza null:

ABD Saddam rejimi için kurtulacaksınız dedi ama çok daha kötü bir duruma düştüler Pers halkı bu sahtekarliklaniza gelmez

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6
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JY:

ŞERİAT MAĞRA DEVRİNDEN KALMA BİR YÖNETİM ŞEKLİDİR VE 21.YÜZYILDA YERİ YOKDUR.

12
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Sinan Bulduk:

Vefa nerede kaldın oe

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4
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VEFA:

Yettim Sinanım!.. , Netenyahu dedene bak sen nasıl mülayim bir şahsiyet. Demi!...

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A.Kılıç:

Bibi’ye bak! Alt yapı üst yapı ekonomik gelişme vb daha güzel olacak diyor. Kendisi ise 4 bir tarafta yıkım ve göç ve gözyaşı bırakıyor… Keşke bu aklı İran’a sen vermeseydin…

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