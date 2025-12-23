Gaziantep'te uyuşturucu vererek genç kadını öldürdüğü iddia edilen şahsa beraat

Gaziantep'te 6 Mart 2025 tarihinde parkta baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu davasında, tutuklu şahıs hakkında beraat kararı verildi.

Gaziantep'te 6 Mart 2025 tarihinde parkta baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu davası, Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık, sanık avukatları ve maktul avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık S.D., "Maktul Nesrin Panoğlu'nu evimde zorla tutmadım. Benim kız arkadaşımdı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti ise delil yetersizliği nedeniyle tutuklu sanık S.D.'nin beraatine karar verdi.

"Kız kardeşim hayattayken 'seni bu hale kim getirdi' sorusuna açıkça cevap vermiştir"

Olay sonrası konuşan Nesrin Panoğlu'nun ağabeyi İsmail Panoğlu, "2025 yılı Mart ayında kız kardeşim Nesrin Panoğlu hayatını kaybetti. Kız kardeşim yaklaşık üç ay boyunca kayıptı. Bu süre zarfında ailesi olarak büyük bir endişe ve belirsizlik yaşadık. Bir gün beni Yeşilvadi Polis Merkezi'nden bir komiser aradı ve kız kardeşimin hastanede olduğunu söyledi. Ancak hastaneye gittiğimizde, kız kardeşimin darp edilerek bir parka atıldığını öğrendik. Hastaneye kaldırıldığında zaten hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak 5 kişi yargılandı, ancak dosya kısa sürede kapatıldı. Bu kişilerden Soner D. isimli şahıs yalnızca 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında da herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı. Kız kardeşim daha önce Bekir B. isimli şahısla tanışmıştı. İddialarımıza göre Bekir B., kız kardeşimi Soner D. ve annesi Dursun D.'ye, ayrıca Sümeyye Y. ve Ali Y. isimli şahıslara teslim etmiştir. Toplamda 5 kişi, yeterli şekilde yargılanmadan dosyadan beraat etmiştir. En önemlisi şudur, kız kardeşim hayattayken 'seni bu hale kim getirdi' sorusuna açıkça cevap vermiştir. Elimizde bulunan video kaydında, kız kardeşim Soner D. ve annesi Dursun D.'nin isimlerini net bir şekilde söylemektedir. Bu kayıtlar ve diğer deliller tarafımızca muhafaza edilmektedir. Buna rağmen mahkeme, 'yeterli delil bulunamadığı' gerekçesiyle dosyayı kapatmıştır. Oysa elimizde video kayıtları ve somut deliller mevcuttur. Dosyanın hangi gerekçeyle kapatıldığı tarafımıza açık ve net bir şekilde de bildirilmemiştir. Karardan ancak dün haberdar olduk. Hakim, dosyanın kapatıldığını söylemiş ancak bize gerekçeler ayrıntılı biçimde açıklanmamıştır. Adalet yerini bulsun" şeklinde konuştu.

Olay geçmişi

Olay, mart ayında Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan ve 2 haftadır hiç haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulunmuş ve daha sonrasında ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 6 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti. Olayın ardından genç kadının acılı ailesi cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu iddialarında bulunurken, soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili 1 şahıs tutuklanmıştı.