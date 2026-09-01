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Kocabıyık 'Anamur' dedi, tutuklandı

Kocabıyık 'Anamur' dedi, tutuklandı
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır dorsesinin altında yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Nereye gidiyordun" sorusuna "Anamur" yanıtını vermişti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır dorsesinin altında yakalanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Nereye gidiyordun" sorusuna "Anamur" yanıtını vermişti. Kocabıyık, adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırda kontrol yapıldı. Kontroller sırasında dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Muhafazadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kocabıyık, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Nereye gidiyordun Arif" sorusuna "Anamur" şeklinde yanıt verdi.

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği değerlendirilen Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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