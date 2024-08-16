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Nemrut Kalderası'nda çıkan yangında 7 dekarlık alan kül oldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda çıkan örtü yangınında yaklaşık 7 dekarlık alan kül oldu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangının bölgeye gelen ziyaretçi ya da piknikçilerin yaktıkları ateşten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda çıkan örtü yangınında yaklaşık 7 dekarlık alan kül oldu.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Nemrut Kalderası'ndan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kuru otların bulunduğu bölgede başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dekarlık alan tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangının bölgeye gelen ziyaretçi ya da piknikçilerin yaktıkları ateşten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur ve İlçe Orman Müdürü Ayşe Şahin ile birlikte bölgeyi ziyaret ederek, yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir, yaşanan yangın nedeniyle yaklaşık 7 dekarlık alanın yanarak zarar gördüğünü belirtti. Jandarma ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde kuru otların bulunduğu bölgede başlayan yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını ifade eden Kaymakam Demir, özellikle yaz aylarında yangına sebebiyet verebilecek durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak, "Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık ve kuru hava koşulları, ormanlarımızın yangın riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakmaktan, sigara izmariti atmaktan ve açık alanda kıvılcım çıkarabilecek her türlü faaliyetlerden kaçınılması büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir şüpheli durum gözlemlendiğinde, ilgili yetkililere derhal haber vermemiz gerektiğini unutmayalım. Ormanlarımızın korunması, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Tatvan Nemrut bitlis Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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