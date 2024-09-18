Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yalan söyleyen arkadaşları ile mesafeli duran ve zeka seviyesi yaşının çok üstünde olan Narin'in bu özelliklerini duyanlar "Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş" demekten kendini alamıyor.