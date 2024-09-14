Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, yenge Melek Güran savcılıkta verdiği ifadede, eşi Salim Güran'dan şüphelendiğini söyledi. Melek Güran, "Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum." dedi.

NARİN'İN CESEDİ 19 GÜN SONRA BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an çıkışı sonrası kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulundu. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENGE GÜRAN: EŞİM NARİN'E NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTI BİLMİYORUM

Narin Güran kaybolduktan sonra arabada bulunan DNA örneklerine bir türlü cevap veremeyen, ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Eşinden şüphelendiğini söyleyen Melek Güran, "Nevzat Bahtiyar ile eşim her zaman birlikte gezerler. Nevzat, eşime kardeşim derdi. Eşim'in Arif'e karşı bir kini yoktu, Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." dedi.

"EŞİMDEN BAŞKA KİMSEDEN ŞÜPHELENMİYORUM"

Melek Güran, Narin'in DNA'sının Salim Güran'ın aracında bulunmasına ilişkin ise, "Narin'in kaybolduğu gün boyu araç eşimdeydi." yanıtını veren Melek Güran, "Narin de 8 yaşında olacağından ve araba süremeyeceğinden dolayı eşimden şüphelendim. Zaten bu yüzden tutuklandı. Başka kimseden şüphelenmiyorum." cevabını verdi.

Salim Güran

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN ARAMA KAYITLARINI SİLDİM"

Öte yandan amca Salim Güran'ın savcılıktaki son ifadesi de ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisiyle ilgili söylediği, "Salim'in 200 bin TL para teklif ettiği, bunun karşılığında Narin'in cesedini yok ettiği" iddialarını yalanlayan Güran, "Nevzat'ın aleyhimde söyledikleri yalandır." dedi. Arama kayıtlarını neden sildiği sorusuna amca Güran "Ben hayat kadınlarıyla görüştüğüm için sildim." yanıtını verdi.