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Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı

Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
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Haberler
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanıklar dinleniyor. Önce çocuk tanıklardan M.E.G. sonra da kızı G.G., Salim Güran'ın olay günü tarladan eve döndüğüne dair ifadesini yalanladı.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında amca Salim Güran, sabah erken uyanıp tarlaya gittiğini, sonra ise çocuklara elbise almak için Diyarbakır'a gittiğini söylemişti.

"ARIZADAN BAHSETTİ, ARABASIYLA GİTTİK"

Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktığını ifade eden amca "Bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik" demişti. İfadesinde saat 18:00'e kadar tarlada olduğunu söyleyen amca Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili çocuk tanıklardan dikkat çeken bir ifade geldi.

Davadaki detayları aktaran gazeteci Rojda Altıntaş'ın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre; çocuk tanıkların ifadesinde (M.E.G.'nin) amca Salim'in okulda görüldüğü kaydedildi. Pedagog ve M.E.G.'nin diyalogunun şu şekilde gerçekleştiği belirtildi:

"ONU OKULUN ORADA GÖRDÜM"

Pedagog:"Salim amcan neredeydi?"

M.E.G.: "Onu okulun orada gördüm."

Pedagog:"Okulda görünceye kadar hiç görmedin mi?"

M.E.G.: "Kimi?"

Pedagog: "Salim amcanı."

M.E.G.: "Yok, görmedim."

Pedagog:"Sonra Salim'in evine gittik, Gizemgil açtı kapıyı. Nevzat'ın da evi çok yakın değil mi?"

M.E.G.: "Oraya gitmedik."

Pedagog: "Peki, onlar duymadı mı siz ararken?"

M.E.G.: "Yok."

Pedagog:"Onlara bir şey söylediniz mi?"

M.E.G.: "Halit Zeyno orada oradaydı, Narin'i arıyoruz dedim."

SALİM GÜRAN'I KIZI DA YALANLADI

Salim Güran'ın kendi kızının da babasının 15:30'da evden çıktığını ve tarlaya gitmiş olduğunu söylediği belirtildi.

Pedagog: "Baban kaçta çıktı?"

G.G.:"15.30 gibi babam çıktı."

Pedagog: "Nereye?"

G.G.:"Tarlaya gitmiş."

Pedagog: "Sonra ne oldu?"

G.G.:"Eve gelmedi."

Pedagog: "Sonra babanı ne zaman gördün?"

G.G.:"Babam eve gelmedi. Narin kaybolunca babamı aradım."

Pedagog: "O zaman saat kaç gibiydi?"

G.G.:"Karanlıktı.. Yüksel yenge geldi, kalktı çaldı."

Pedagog: "Peki, baban 15.30 gibi evden çıktı ya, hiç telefonla konuşup sana bir şey söyleme dedi mi?"

G.G: Hayır

Mahkeme Başkanı: "Kendisi evden çıkmış mı? Hiç, babası evden çıktıktan sonra eve gelen oldu mu?"

Pedagog: "Peki, baban evden çıktıktan sonra siz ne yaptınız?"

G.G.:"Oturduk."

Pedagog: "Evde kimler vardı?"

G.G.: "(Duyamadım.)"

Mahkeme Başkanı: "Enes eve gelmiş mi, hiç sorar mısın?"

Pedagog: "Enes sizin evinize gelmiş mi?"

G.G.:"Hayır, hiç gelmedi. Ben de evden hiç çıkmadım."

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıIsa Karli:

baş suçlu amca ana ama amaç suçu bahtiyar a atmak

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Görebildiğim şu ki kapalı ve aşiret toplumlarında kızlar/kadınlar, erkeklerden çok daha cesurlar. Aferiin kızım sana. Doğruyu konuşun çekinmeden. O pis düzeni ayaklar altına alacak olan yine sizlersiniz. Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Görebildiğim kadarıyla kullar kulluklarını pek yapamıyor çünkü.

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Haber YorumlarıBaba Can:

Sinirlerim altüst oldu resmen kriz sinir krizi geçiriyorum Devlet en ağır cezaları versin keşke idam olsa

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