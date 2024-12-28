Üye Girişi
Haberler
9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
9 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpek kuduz çıktı
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Parti Meclisi kabul etti! CHP'li vekil disipline sevk edildi
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız

Narin Güran davasında düğüm çözülüyor

Narin Güran davasında düğüm çözülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki Eğertutmaz Deresi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde saat 10.00'da devam edecek. Söz sanık anne Yüksel Güran'da olacak. Görülecek duruşmada sanıklar hakkında kararın verilmesi de bekleniyor.

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam edecek. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmada ikinci günde de karar açıklanmazken, üçüncü günde karar verilmesi bekleniyor.

ANNE YÜKSEL GÜRAN KONUŞACAK

Tutuklu yargılanan sanıklardan anne Yüksel Güran'ın da saat 10.00'da başlayacak üçüncü gündeki duruşmada savunmasını yapacağı bildirildi.

NELER YAŞANDI?

Duruşma savcısı önceki gün mütalaayı okurken iyi hale yer olmadığı ve tüm sanıkların suç ortağı olduğunu dile getirmişti. Dün devam eden ikinci duruşmada savunma sırası tutuklu sanık ağabey Enes Güran'daydı. Enes Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" dedi.

"KOLUMU KENDİM ISIRDIM"

Güran, "Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" diye konuştu.

"NEVZAT BİR KATİL"

Güran ayrıca tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar için "Bazı alçaklar gelmiş ve diyor ki, 'Nevzat Bahtiyar sizin köpeğiniz bile olamaz.' Doğru, Ali Bey! (Nevzat Bahtiyar'ın avukatı) Nevzat Bahtiyar bizim köpeğimiz bile olamaz ama o bir katil." ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZLİK YAPMA"

Güran konuşmasının devamında "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma Nevzat ile ilgili." dedi. Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Nevzat, sana tek bir kelime söyleyeyim, kızın" demesinin ardından Bahtiyar, "Şerefsizlik yapma" ifadelerini kullandı. Kısa süreli yaşanan gerginlik hemen sonlandırıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Enes Güran'ın ikinci avukatı Muhammet Fatih Demir, savunmasını yaparken söz almadan konuşan bir avukatın salondan çıkarılması istendi, buna tepki veren başka bir avukat daha salondan çıkarıldı. Barodan bir avukat cevap verdi. Mahkeme Başkanı daha önce uyardığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
img

Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu
Yurt dışına çıkış harcına zam geldi
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.