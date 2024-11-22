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Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. "Narin'in katili kim?" sorusu henüz yanıt bulamazken, Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin yeni deliller ortaya çıktı. Daha önce bulunan kanlı taş ve kanlı eldivenlerin ardından şimdi de kanlı merdiven bulundu.

Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden "Narin'in katili kim?" sorusunun cevabını merak ediyor. Narin cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller ortaya çıktı.

BİR KANLI DELİL DAHA

Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi. A Haber'de yayınlanan programda ahırın önünde kanlı bir merdivenin de bulunduğu belirtildi.

Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE "KANLI ELDİVEN" DETAYI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Narin Güran cinayeti ile ilgili dikkat çeken bir delil daha paylaşılmıştı. Yayınlanan görüntülerde, eldivenin parmak ucundaki kan izleri dikkat çekmişti.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.

Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Bu olayın geçtiği köy meydanında darağacı kurulmadan bu cinayet çözülmez vesselam...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMetin Eksioglu:

bu kadar zaman oldu daha yenimi buluyosunuz yuhhhh

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kanıt programına konu olacak esrarengiz cinayet.

Yorum Beğen8
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