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Narin Güran Cinayeti Davası Karara Bağlandı: Aile Bireylerine Ağırlaştırılmış Müebbet

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Türkiye'nin uzun süredir takip ettiği Narin Güran cinayeti davası sonuçlandı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, davayı yerinde takip etti ve yaşananları anlattı.

Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Davada kararın çıktığı ikinci duruşmayı Diyarbakır Adliyesi'nde yerinden takip eden Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, 3 günlük süreçte mahkeme salonunda yaşananları anlattı.

"ANNEDEN İTİRAF GELEBİLİR"

Haberler.com YouTube kanalında konuşan Teymur, anne Yüksel Güran'ın tutuklu bulunmasının aileye oldukça dokunduğunu söyledi. Teymur,

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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