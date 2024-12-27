Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında ikinci duruşma bugün saat 09.00'da kaldığı yerden devam edecek.

TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde adliyeye getirilirken servis edilen görüntülerde servis araçlarının yoğun güvenlik önlemleri altında polis eşliğinde bina önüne geldikleri anlar yer aldı.

14 SAATLİK DURUŞMADA KARAR ÇIKMAMIŞTI

Dünkü 14 saatlik duruşmanın sonunda mütaalasını açıklayan savcı "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" dedi. Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.

ARİF GÜRAN: BİRİ KOLTUĞUNDAN OLMASIN DİYE BİR AİLE MAHVEDİLDİ

Mütalaanın ardından baba Arif Güran söz aldı. Baba haykırarak, şöyle konuştu: "Ben uyuyamıyorum. Uyuduğumda kızım beni çağırıyor. Küçük kızımdan ne istediniz? Bir caninin bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Ben intihara kalkıştım. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi." Anne Yüksel Güran ise ağlama krizine girdi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Duruşma salonunda Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ile ağabey Enes Güran arasında arbede çıktı. Amca Ali Rıza Güran, "Peygamber aşkına yeter artık" diye sesini yükseltirken aile yakınları ise "adalet" diye bağırdı. Arbede nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltma kararı aldı. Tutuklular salondan çıkartılırken duruşmaya 45 dakika ara verildi.

MAHKEME BAŞKANI: AİLE YAKINLARINI ARTIK SALONA ALMAYACAĞIZ

Aranın ardından duruşma tekrar başladı. Mahkeme başkanı, "Bir konuda anlayış bekliyorum. Bugünden itibaren aile yakınlarını salona almayacağız çünkü ben onları iki kez uyardım." dedi. Daha sonra Enes Güran ve Yüksel Güran'a "İyi misiniz?" diye sordu.

DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ, BUGÜNE ERTELENDİ

Diğer avukatların da konuşmalarının tamamlanmasıyla Mahkeme Başkanı, dün saat 09.00'da başlayan duruşmayı bugün sabah saat 09.00'a erteledi. Duruşmada, 3 tanık ve 3 sanık dinlendi.

İŞTE SAVCININ OKUDUĞU MÜTALAA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında şu taleplerde bulunmuştu: