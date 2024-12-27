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Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi

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Narin Güran davasının ikinci duruşması bugün saat 09.00 itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Tutuklu sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilirken dünkü 14 saatlik duruşmanın sonunda mütaalasını açıklayan savcı "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında ikinci duruşma bugün saat 09.00'da kaldığı yerden devam edecek.

TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde adliyeye getirilirken servis edilen görüntülerde servis araçlarının yoğun güvenlik önlemleri altında polis eşliğinde bina önüne geldikleri anlar yer aldı.

14 SAATLİK DURUŞMADA KARAR ÇIKMAMIŞTI

Dünkü 14 saatlik duruşmanın sonunda mütaalasını açıklayan savcı "Herkes suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok. Aile, polisleri yanlış yönlendirdi" dedi. Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.

ARİF GÜRAN: BİRİ KOLTUĞUNDAN OLMASIN DİYE BİR AİLE MAHVEDİLDİ

Mütalaanın ardından baba Arif Güran söz aldı. Baba haykırarak, şöyle konuştu: "Ben uyuyamıyorum. Uyuduğumda kızım beni çağırıyor. Küçük kızımdan ne istediniz? Bir caninin bir namussuzun lafıyla benim ailem mahvoldu. Ben intihara kalkıştım. Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi." Anne Yüksel Güran ise ağlama krizine girdi.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Duruşma salonunda Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ile ağabey Enes Güran arasında arbede çıktı. Amca Ali Rıza Güran, "Peygamber aşkına yeter artık" diye sesini yükseltirken aile yakınları ise "adalet" diye bağırdı. Arbede nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltma kararı aldı. Tutuklular salondan çıkartılırken duruşmaya 45 dakika ara verildi.

MAHKEME BAŞKANI: AİLE YAKINLARINI ARTIK SALONA ALMAYACAĞIZ

Aranın ardından duruşma tekrar başladı. Mahkeme başkanı, "Bir konuda anlayış bekliyorum. Bugünden itibaren aile yakınlarını salona almayacağız çünkü ben onları iki kez uyardım." dedi. Daha sonra Enes Güran ve Yüksel Güran'a "İyi misiniz?" diye sordu.

DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ, BUGÜNE ERTELENDİ

Diğer avukatların da konuşmalarının tamamlanmasıyla Mahkeme Başkanı, dün saat 09.00'da başlayan duruşmayı bugün sabah saat 09.00'a erteledi. Duruşmada, 3 tanık ve 3 sanık dinlendi.

İŞTE SAVCININ OKUDUĞU MÜTALAA

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasında şu taleplerde bulunmuştu:

  • Sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran, İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 37/1 maddesiyle birlikte 82/1-d,e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
  • Sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, aynı suça ilişkin TCK'nın 37/1 maddesiyle birlikte 82/1-e, 53/1 ve 63. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
  • TCK 62. Maddesi(Ceza indirimi): Sanıkların eyleminin niteliği ve yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak ceza indirimi uygulanmamasına karar verilmesi talep edildi.
  • Cezaların ağırlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.
  • Hak mahrumiyeti: Suçun niteliği nedeniyle TCK 53. madde gereğince sanıkların belli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.
  • Cezanın mahsup edilmesi (Sanıkların gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezalarından düşülmesi istenmiştir)
  • Yargılama giderleri: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 325/1 maddesi uyarınca yargılama giderlerinin sanıklardan tahsil edilmesi talep edildi.
  • Erhan Güran'a ilişkin görüntüler: Van Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilen kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda görüntülerde yer alan şahısların, "kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarına ilişkin deliller taşıdığı değerlendirilmiş ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıemre null:

sonra ulkede neden adalet yok yargı yavaş bu kadar zamandır hala dosya cozumlenemedi mi suclu ortaya cikarilamadi mi iki de bir mahkeme mahkeme sonra iste siraf ekonomi kötü o jandarma aracının yaktığı mazot gibi onlarca gereksiz israf oluşuyor mahkeme basit olmali öküzün altında buzağı aramamali suclu kimse ver cezayı kapat dosyayi gitsin ki bekleyen davalara bakasin ama yıllarca sürecek mahkeme git gel git gel hep israf

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Haber YorumlarıElif Şahan:

Devletimizden Allah razı olsun izlerken duygulandım.gör Narin gör saf temiz güzel kızımız.sen bizimsin artık.değerimizsin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Atın hepsine hapise olsun bitsin baydı bu haberler

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Haber YorumlarıElif Şahan:

Narin eğer izliyorsa devlet anası devlet babası oldugunu görüp benim gibi uygulanıyor um acaba.maşallah devletimizden Allah razı olsun.kızımızı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

mide bulandırıcı oldu artık

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Haber YorumlarıPerwer:

Ezik baba Arif Güran Her şeyi biliyor ama oda tiyatroya devam ediyor. Bence mahkeme bunuda içeri alıp 5’ine birden müebbet verip davayı bugün sonlandırmalı

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