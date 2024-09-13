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Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, düğümü çözecek bir yazışmaya ulaşıldı. Tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş." yazdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Ramazan Atasoy'un Salim Güran'a attığı mesajda, "Henüz bende değil daha ölmemiş." yazdığı ortaya çıktı.

NARİN CİNAYETİNDE 10 TUTUKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan sonra evine dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 10 kişi tutuklanırken, yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

"HENÜZ BENDE DEĞİL ÖLMEMİŞ"

Ekipler, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un attığı bir mesaja da ulaştı. CNN Türk'te yer alan habere göre mesajda Atasoy'un Salim Güran'a, "Henüz bende değil daha ölmemiş" yazdığı ortaya çıktı.

"CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ"

Öte yandan Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı da dosyaya girdi. Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı; "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (14)

Perwer:

Bu olay başta iktidar medyasının olmak üzere basının istismar alanı haline geldi. Devlet böyle parça pinçik ilgi çekici bilgileri dışarı sızdırıp bu olayı uzatmamalı. Mevcut ortamda katili bulmak veya sorumluları bulmak çok da zor değil. Ama nedense olay uzatıldıkça uzatılıyor.

143
39
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Fatih Sultan:

Şu zavallı çocuğa yaşattığını yaşamadan ölmesin kimse

146
1
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Fkk:

8 yaşında bir kızı öldürmek için kaç kişi iş birliği yapmış. İyi de amaç ne bu kişiler bu kızdan ne istedi?

120
1
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Omer Sirin:

Caniler yaratanı hesaba katmıyorlar, kimsesizlerin ,kimsesi Hz.Allah dır, bu durum burdaki hesap, öbür tarafın hesabı da orda sorulur

69
2
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Selim Ay:

ikiside meydanda asin

57
2
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Mustafa Karacalar:

ya olum bu salim guran tanri falan mi neden urkuyorsunuz bu kadar verin ceyrani bak bakalim ne oluyor.ama amaciniz baskaysa bilemem.

39
1
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Hasan Kasapoğlu:

bir elektrikli sandalye tüm sorunu çözer bu iş çok uzadı

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1
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erol Ataş:

Bu olay çoktan çözülürdü veya çözülmüş umarım dikkatler dağıtılmıyor kara para aklanmıyor enerjim düştü yoruldum.

8
0
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Taner Dalkılıç:

henüz bende değil demek bence ( henüz belli degil demek gibi birşey oluyor yanlış yazmış olabilir

1
1
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fikret ipek:

SİNİRLERİMİZ ALT ÜST OLDU.NARİN YAKTI BİZİ.BÖYLE VAHŞETİ YAPANLAR ASILMALI.NEDEN 36 SENE VERGİLERİMİZLE ONLARI CEZA EVİNDE BESLİYECEĞİZ.CEZA EVİ BESLEME EVİMİ.VERİN ELEKTİRİĞİ TEMİZLENSİNLER.

2
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