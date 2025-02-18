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Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar
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Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Hediye Güran ve R.A. cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından alınlarından öpülerek karşılandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve R.A., tutuksuz yargılanacak. Böylece, bu suçtan tutuklu kalan sayısı 6'ya düştü.

Cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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