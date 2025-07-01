Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 ve 4.2'lik iki deprem İstanbul dahil çok sayıda ilde paniğe neden olurken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den endişe yaratan bir açıklama geldi. Görür "Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 10,14 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de paniğe neden oldu.

NACİ GÖRÜR'DEN ART ARDA MESAJLAR

Bursa'da 70 dakika arayla meydana gelen 2 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den de jet bir açıklama geldi. X hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Görür, ilk depremin ardından "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı veburayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" paylaşımında bulundu.

Naci Görür'den Bursa depremi sonrası endişelendiren uyarı

"DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK"

4.2'lik ikinci depremin ardından bir paylaşım daha yapan Görür "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle" dedi.

Naci Görür'den Bursa depremi sonrası endişelendiren uyarı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Dürüst olalım bugün Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde 7 ve üzeri bir deprem olursa çogu bina enkaz yığınına döner. Kabul etmeyenler olacaktır ama gerçeklerden kaçmamalıyız. Her zaman diyorum Almanya’yı örnek alın, adamların yüz ölçümü bizim yarımız kadar ama üst üste binalar yapmıyorlar. Daha 2 sene önce binlerce insanımız öldü ama hala 10 kat bina yapılan yerler var. Müteahhitler kazandığı paraya bakar, imar iznini veren belediye aldığı rüşvete bakar, o evi alan nereye bakıyor merak ediyorum

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Adam diyor ki Türkiye de deprem bekleniyor bir veya bir kaç il sarsıntı yaşadığında demiştim diyor. Deprem ne zaman nerede nasıl olur Mülk sahibinden başka kimse bilemez. Tahmin bile edilemez.

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Arkadaş yine müteahhit yapsın yine banka kredi versin he anladık korkmayın tezgahınız bozulmasın ama artık üst üste değil yan yana 500 metrekare içinde müstakil evler yapılsın. İnsanların dağa taşa tarım arazilerine başka diyarlara gitmesininde çözümü burada gizli. Bizim insanımız toprağı unutsada sevgisini onunla haşır neşir olmayı unutmadı. Çoluğu çocuğu kendi bahçesinde oynasın özgürce, müsade edinde...O saatten sonra depremden çekinmeyede gerek yok.

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