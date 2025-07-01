Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 10,14 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de paniğe neden oldu.

NACİ GÖRÜR'DEN ART ARDA MESAJLAR

Bursa'da 70 dakika arayla meydana gelen 2 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den de jet bir açıklama geldi. X hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Görür, ilk depremin ardından "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAFın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç birktiryor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı veburayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" paylaşımında bulundu.

"DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK"

4.2'lik ikinci depremin ardından bir paylaşım daha yapan Görür "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK. Sevgiyle" dedi.