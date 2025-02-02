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Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketliliğe karşı yaptığı uyarıda, "Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerektiğini belirtti.

Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde yoğun sismik hareketlilik yaşanıyor.

BİR GÜNDE 10'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Dün Ege Denizi'nde büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen 8 adet deprem gerçekleşti. Art arda yaşanan sarsıntılar bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi'ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra saat 11.37'de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Yine Santorini Adası'na yakın bir bölgede saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha geçekleşti.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Peş peşe yaşanan ddepremlerin ardından Santorini Adası Belediye Meclisi tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıda, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantının iptal edilmesine karar verildi. Ayrıca kreşlerin yanı sıra ilk ve orta dereceli okullarda da eğitim ve öğretime ara verildi.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

NACİ GÖRÜR BÖLGEYE YAKIN VATANDAŞLARI UYARDI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'ye de oldukça yakın olan bölgede meydana gelen depremler sonrasında sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

AHMET ERCAN: YERLEŞİMLERİN BOŞALTILMASI, DENİZ ULAŞIMI İLE BALIKÇILIĞIN KISITLANMASI GEREKİR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerektiğini belirtti. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir kaç gündür Ege Denizinde Santorini adasında en büyüğü M4,8 Richter'i bulan küçük deprem ile depremcikler sürekli sarsıntılar biçiminde olmaktadır. Deprem ile depremciklerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir. Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı 2200 C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Silikatlı bir lav püskürürse , yanardağ bombaları da fırlatabilir. Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir."

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSoner Tekin:

bu adamın söylediklerinini yayınlamayın artık heryer için çok büyük deprem olacak diyor

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Beklenen İstanbul depreminin en az hasarla atlatilmasi isteniyorsa deprem gelip geçinceye  kadar 1 alkol yasaklanip İstanbul'daki  tüm  eğlence mekanlari meyhaneler tekel bayileri kapatılmalıdır 2 kadınların  başörtüsüz  disarda gezmeleri yasaklanmalidir 3 İstanbul'daki tüm bankaların faizle işlem  yapmaları durdurulmalidir 3 zina yasaklanmalidir 4 Her gun camiide Kuran tilavetiyle birlikte  Deprem duasi yapılmalıdır 5   halki fakirlere yardım etmeye teşvik edilmelidir 6 küfürlü konuşmak kaba olmak yasaklanmalidir 7 tüm apartmanların diş cephelerine Dini levha asılmalidir

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Haber YorumlarıFerit Er:

ne konusup duruyonuz hindistan afgan evleri yikilacak bu kadar gereksizler konusmaniz bi ise yarasa amenna eyvallah

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