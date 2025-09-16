Müzisyen, Eşini Öldürmekten Yargılanıyor: Dava Ertelendi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldüren müzisyen İ.K.'nın (42) davasında, mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Reisler Göleti mevkisinde 30 Aralık 2024'de meydana gelen olayda, emniyete gelen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı.

Yargılanmasına devam edildi

Sanık İ.K., Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İ.K., taraf avukatları ve maktul Simge Kodalak'ın babası H.Ç. ile anne E.Ç. katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli sağlığına ilişkin ATK'dan gelecek raporun beklenmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - SAKARYA