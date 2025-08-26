Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Brezilya'da düzenlenen büyük bir müzik festivalinde yaşanan olay sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. Konser alanında eğlencenin doruğa çıktığı anlarda bir çift, kalabalığın ortasında kendilerini tutamayarak cinsel ilişkiye girdi.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde müzik ve dans sürerken, genç çiftin sahne önüne yakın bir noktada bu şekilde görüntülenmesi izleyenleri şoke etti. Festival katılımcılarından bazıları şaşkınlıkla bakakaldı, bazıları ise anı cep telefonlarına kaydetti. Kısa sürede sosyal medyaya düşen görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Olay, özellikle aileleriyle birlikte festivale gelen kişiler tarafından büyük tepki topladı. "Eğlence tamam ama bu kadarı da fazla" diyen izleyiciler, organizasyon ekibini güvenlik zafiyetinden dolayı eleştirdi.

Brezilya basınına göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri, festival alanında kamusal alanda cinsel ilişkiye girmenin yasal olarak suç teşkil ettiğini hatırlattı. Çiftin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Sosyal medyada ise olay ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, "herkesin ortasında yapılmaz" diyerek tepki gösterirken, diğerleri "festival özgürlük alanıdır" şeklinde yorum yaptı.

Kısa sürede dünya basınında da yer bulan bu olay, festival kültürünün sınırlarını ve özgürlük kavramını yeniden tartışmaya açtı.