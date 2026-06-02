'Müşteriler rahatsız oluyor' uyarısının sonu ölüm oldu

Antalya'da görev yaptığı otelin önünde alkol alıp gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardığı 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Güvenlik kamerasına da anbean yansıyan olayla ilgili iddianamede, sanık Eyyüp T. hakkında 'kasten öldürme', 'olası kastla silahla basit yaralama' ve '6136 sayılı Kanuna muhalefet', mağdur şüpheli Halil S. hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan cezalandırma talep edildi.

Antalya'da düğününe sayılı günler kala görev yaptığı otelin önünde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın ayrıntıları yer aldı.

Olay, 9 Kasım 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'ta bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker ile Talat K.B., otel önünde alkol alıp gürültü yaptıkları gerekçesiyle Eyyüp T. ve Halil S.'yi uyardı. Uyarının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Tahsin Göker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni iddianamede yer aldı

İddianamede, Tahsin Göker'in yapılan ölü muayenesinde göğüs ön yüzde kesici delici alet yarası tespit edildiği belirtildi. Klasik otopsi sonucu hazırlanan raporda ise Göker'de bir adet kesici delici alet yarası bulunduğu, bu yaranın tek başına ölümü meydana getirebilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Raporda, Göker'in ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Kamera kaydı bilirkişi tarafından çözümlendi

İddianamede, olaya ilişkin kamera kaydının resmi bilirkişi listesinde kayıtlı bilirkişi tarafından çözümlendiği belirtildi. Görüntü çözümlemesinde olay öncesinde şüphelilerin sokak içinde bulundukları, taraflar arasında konuşma ve tartışma yaşandığı, ardından kavganın başladığı kaydedildi. Rapora göre, kavga sırasında Eyyüp T.'nin cebinden çıkardığı kesici aletle Tahsin Göker ve Talat K.B.'nin bulunduğu yöne doğru hareket ettiği, Tahsin Göker'in yere düştüğü sırada Eyyüp T.'nin elindeki kesici aleti Göker'in göğüs bölgesine doğru savurduğu, olayın ardından Eyyüp T. ile Halil S.'nin koşarak uzaklaştıkları belirtildi.

"Müşteriler rahatsız oluyor diye uyardılar"

İddianamede ifadesine yer verilen otel çalışanı Hakan Korkmaz, olay gecesi resepsiyonda görevli olduğunu, saat 02.00 sıralarında otelin önünde iki kişinin alkol aldığını ve otel müşterilerinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Korkmaz, şüphelilerin uyarılara rağmen aynı yerde kalmaya devam ettiklerini, bunun üzerine Tahsin Göker ve Talat K.B.'nin dışarı çıktığını, taraflar arasında kavga yaşandığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını beyan etti.

İddianamede, müşteki Talat K.B.'nin ifadesine de yer verildi. Talat K.B., olay gecesi Tahsin Göker ile birlikte Dejavu Otel'de gece sorumlusu olarak çalıştıklarını, saat 02.00 sıralarında otelin kilitli olan yan kapısının önünde iki şüpheliyi alkol alırken gördüklerini belirtti. Şüphelileri ilk olarak kendisinin uyardığını anlatan Talat K.B., "Müşteriler rahatsız oluyor, alkolü başka yerde için" dediğini, daha sonra resepsiyon görevlisi Hakan Korkmaz'ın da şüphelileri iki kez uyardığını ifade etti. Buna rağmen şüphelilerin otel önünde alkol almaya ve gürültü yapmaya devam ettiğini belirten Talat K.B., bunun üzerine Tahsin Göker ile birlikte tekrar dışarı çıktıklarını söyledi. Talat K.B., şüphelilere, "Kardeşim sizi daha önce uyardım, 50 metre aşağıya gidip isterseniz orada sabaha kadar için, müşteriler rahatsız oluyor" dediğini, gri yelekli şüphelinin ise kendisine alaycı şekilde, "Tamam gözüm" karşılığını verdiğini beyan etti. Bunun üzerine, "Ben sizin akranınız değilim, güzellikle uyarıyorum, ne yapmak istiyorsunuz?" dediğini anlatan Talat K.B., bu sözlerin ardından şüphelilerin üzerlerine yürüdüğünü kaydetti.

İfadesinde aralarında arbede çıktığını belirten Talat K.B., kendisini korumak amacıyla şüphelilerden birini kafasıyla ittiğini, siyah kıyafetli şüphelinin elindeki şişeyi üzerlerine fırlattığını ancak yaralanmadığını söyledi. Talat K.B., daha sonra gri yelekli şüphelinin üzerinden bıçak çıkararak üzerlerine geldiğini belirterek, Tahsin Göker'i korumak için kendisine doğru çektiğini, şüphelinin bıçağı savurması sonucu Göker'in yaralandığını ifade etti. Talat K.B., olayın ardından şüphelilerin kaçtığını, şüphelileri ilk kez gördüklerini ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek şikayetçi olduğunu beyan etti.

"Eyyüp bıçağı savururken kolumdan yaralandım"

İddianamede, olay sırasında kolundan yaralanan mağdur şüpheli Halil S.'nin ifadesine de yer verildi. Halil S., olay günü arkadaşı Eyyüp T. ile birlikte Kaleiçi'ne eğlenmeye gittiklerini, bir süre gezdikten sonra Dejavu Otel'in önünde oturup dinlenmeye başladıklarını belirtti. Bu sırada iki kişinin yanlarına gelerek otel önünden kalkmalarını istediğini anlatan Halil S., kendilerinin de birazdan kalkacaklarını söylediklerini ifade etti. Halil S., arkadaşı Eyyüp T.'nin bu sırada "iki gözüm" şeklinde bir ifade kullandığını, ancak tam olarak ne söylediğini hatırlamadığını belirterek, bu sözün ardından bir anda kavga başladığını beyan etti. Kavga sırasında Eyyüp T.'nin bıçak çıkardığını ve kavga ettikleri kişilere doğru sallamaya başladığını anlatan Halil S., kendisinin de Eyyüp T.'nin savurduğu bıçakla yaralandığını söyledi.

Halil S., ifadesinde şahıslardan birinin yere düşmesi üzerine olay yerinden uzaklaştıklarını, bir süre sonra bekçiler tarafından yakalandıklarını belirtti. Olay sırasında kesici ya da delici bir alet kullanmadığını savunan Halil S., kavga ettiği kişileri önceden tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını, kimseye zarar vermediğini, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu beyan etti.

Halil S., Başsavcılıkta alınan ifadesinde de emniyetteki beyanını tekrar ettiğini belirterek, "Olay günü maktul Tahsin Göker ve arkadaşı Talat K.B. ile yaşanan kavga sırasında Eyyüp maktule bıçağı savururken, Eyyüp'ün bu hamlesi kolumdan yaralanmama sebebiyet vermiştir" dedi. Bu yaralanma nedeniyle arkadaşı Eyyüp T.'den şikayetçi olmadığını ifade eden Halil S., kavga sırasında Tahsin Göker ve Talat K.B.'nin üzerine geldiğini ileri sürerek, "Maktul ile arkadaşı bana saldırdığında ben kendimi korumak için maktule yumruk attığımı hatırlıyorum ancak bu sırada Eyyüp daha bıçağı çıkarmamıştı" şeklinde beyanda bulundu.

"Talat bana kafa attı"

İddianamede sanık Eyyüp T.'nin savunmasına da yer verildi. Eyyüp T., olay günü arkadaşı Halil S. ile Kaleiçi'ne gittiklerini belirterek, "Saat 01.30 sıralarında arkadaşım Halil ile Kaleiçi'ne gittik. Saat 02.00 gibi olayın meydana geldiği Dejavu Otel'in ana giriş kapısının 10-15 metre aşağısındaki kapının önünde oturmaya başladık. Bu kapının otel kapısı olduğu anlaşılmıyordu. Arkadaşım Halil marketten aldığı birayı içiyordu, ben de telefonla uğraşıyordum. Kesinlikle yüksek sesle konuşmuyorduk. Bizi kimse otel müşterilerini rahatsız ettiğimiz için uyarmadı. Zaten uyarılacak ya da rahatsızlık verecek bir davranışımız da yoktu" dedi.

Eyyüp T., bir süre sonra otel önüne iki kişinin çıktığını ileri sürerek, "Bize bakarak sigara içiyorlardı. Bu sırada ismini olay nedeniyle öğrendiğim Talat isimli şahıs bize 'Gidin buradan' dedi. Ben de 'Tamam iki gözüm, gidiyoruz' dedim. Bunun üzerine hem maktul hem de Talat, bize küfür ederek Halil'in ve benim üzerime yürümeye başladı. Talat bana kafa attı. Bunun etkisiyle yere düşerken arkamdaki duvara tutundum" ifadelerini kullandı.

"Bize edilen küfürler, iki sene önce ölen abimi aklıma getirdi"

Kavganın söylediği şekilde başladığını savunan Eyyüp T., "Hiçbir suçum olmadığı halde bize edilen küfürler, iki sene önce ölen abimi aklıma getirdi. Ben duvara tutunurken arkadaşım Halil'i maktul ve Talat'ın dövdüklerini gördüm. Bunun üzerine arkadaşımı kurtarmak ve şahısları korkutmak amacıyla üzerimdeki bıçağı savurdum. Ortam karanlık olduğu için bıçağı savururken maktulü ve arkadaşını görmedim. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Yaralandığını görmüş olsam yardım ederdim. Yaralandığını anlayınca bıçağı kolluk görevlilerine teslim ettim" şeklinde beyanda bulundu.

Eyyüp T., üzerinde bıçak olduğunu Halil S.'nin bilmediğini öne sürerek, "Bu olay, maktul ve arkadaşı Talat'ın bize küfür etmesi ve Talat'ın beni darp etmesi üzerine gerçekleşmiştir. Bana hakaret edilmesinden ve darp edilmemden dolayı şikayetçiyim. Maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim. Sabıkam yoktur, henüz 20 yaşındayım. İstemeden ve kontrolüm dışında gerçekleşen bu olaydan dolayı ben ve ailem çok mağdur olduk" dedi.

Bıçağın yasak nitelikte olduğu belirtildi

İddianamede, Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağın 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte bıçaklardan olduğu belirtildi.

Tüm soruşturma evrakının birlikte değerlendirildiği iddianamede, Eyyüp T. ve Halil S.'nin Tahsin Göker'e karşı iştirak halinde kasten öldürme suçunu işlediklerinin değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede ayrıca Eyyüp T.'nin olay sırasında bıçakla gerçekleştirdiği eylem nedeniyle Talat K.B.'ye karşı olası kastla silahla basit yaralama suçunu, üzerinde taşıdığı bıçak nedeniyle de 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlediği ileri sürüldü.

Savcılık, sanıkların belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, tutuklulukta geçirdikleri sürelerin cezalardan mahsubunu ve olayda kullanılan bıçağın müsaderesini talep etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı