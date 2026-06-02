Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar

Türkiye'nin denizel biyoçeşitliliğini bilimsel verilerle kayıt altına almayı ve vatandaş katılımıyla deniz koruma çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan "Mavi Atlas" mobil uygulaması meyvelerini vermeye devam ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 10 ay önce hayata geçirilen uygulama, deniz altındaki görünmez tehlikeleri bir bir ortadan kaldırıyor.

Sistem üzerinden vatandaşların tür, derinlik, konum ve hayalet ağ ihbarlarını paylaşmasıyla yürütülen çalışmalarda, daha önce Heybeliada açıklarında bir batıktan ağ çıkarılmış ve burada pina yavruları dahil çok sayıda canlı kurtarılmıştı. Uygulamaya gelen son büyük ihbar ise Marmara Adası sakinlerinden oldu.

12 SAATLİK ZORLU YOLCULUK VE SU ALTI KEŞFİ

Ada açıklarında çok geniş bir alana yayılan hayalet ağ ihbarını alan uzman ekip hemen harekete geçti. Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, sanayi dalgıcı Engin Ege Gencer, gönüllü dalıcı Yener Kuşculuoğlu, tekne kaptanı Şahin Tuna ve Gizem Ece’den oluşan ekip; kaldırma balonları, kesici ekipmanlar ve su altı görüntüleme sistemlerini teknelere yükledi. Yaklaşık 25 knotu bulan rüzgar ve yoğun yağış altında, olumsuz hava koşullarında 12 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından gece adaya ulaşan ekibe, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Koordinatlara ulaşıldığında deniz tabanına indirilen su altı kameralarıyla ağların kayalık alanlara, oyuklara sıkıştığı ve akıntıyla sürüklenerek ölümcül bir tuzağa dönüştüğü tespit edildi.

CAN PAZARI: YAVRUSUNA SARILAN KEŞİŞ YENGECİ KURTARILDI

Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından su altında anbean görüntülenen operasyon sırasında tam bir can pazarı yaşandı. Ağların içinde kalamar yumurtaları, deniz yıldızları, deniz patlıcanları, yengeçler ve çeşitli balık türleri bulundu. Uzun süre mahsur kaldığı için ölen canlıların yanı sıra, halen hayatta olan çok sayıda deniz canlısı ekiplerin titiz çalışmasıyla ağlardan kesilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Operasyonun en dikkat çeken anı ise bacağına yavrusu sıkıca tutunan dişi bir keşiş yengecinin ağlardan sağ olarak kurtarıldığı anlar oldu. Teknede de devam eden ayıklama işlemlerinde yaşayan canlılar ölçülüp "Mavi Atlas" sistemine kaydedilerek yeniden denize bırakıldı.

2 FUTBOL SAHASINDAN BÜYÜK

4 gün boyunca 6 farklı noktaya gerçekleştirilen 7 zorlu dalışın bilançosu, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Denizden tam;

15 bin metrekare hayalet ağ,

200 metrekare misina ağ,

225 kilo kurşun ağırlık,

30 metre halat ve 50 metre trol kapı halatı çıkarıldı.

Topağaç köyü meydanına serilen ve yaklaşık 2 futbol sahasından büyük olan bu devasa ağ kütlesinin, İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

HAYALET AĞLAR GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNE DÖNÜŞECEK

Deniz ekosistemini yıllarca sürecek bir yıkımdan kurtaran bu operasyon, geri dönüşümle taçlanacak. Denizden çıkarılan hayalet ağlar fabrikalarda işlenerek ham maddeye dönüştürülecek. Bu malzemelerden üretilecek özel güneş gözlüklerinin saplarına; mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz figürleri ile ağların çıkarıldığı coğrafi koordinat bilgileri işlenerek çevre bilincine katkı sağlanacak.

Kaynak: AA