Muş'ta Suç Operasyonları: 47 Gözaltı ve Yüzlerce Araç Ceza Aldı

Muş Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık çalışmasında 47 kişi yakalandı, yüzlerce araca ceza kesildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünce 28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen denetim, operasyon ve soruşturmalarda; aralarında uyuşturucu, silah kaçakçılığı, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu toplam 47 kişi yakalandı. Binlerce şahsın sorgulandığı çalışmalarda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, yüzlerce araca ceza kesildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalarda toplam 13 bin 452 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalanırken, bu kişiler arasında hırsızlık, tehdit, uyuşturucu, cinsel taciz ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan cezası bulunanlar yer aldıç Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 20 litre etil alkol ve 12 bin adet dolu makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız silahlar, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlardan toplam 10 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 78 adet uyuşturucu özelliği bulunan pregabalin hap ve yaklaşık 4,5 gram sentetik kannabinoid madde ele geçirildi. Çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 kişiyi yakalarken, terörle mücadele ekipleri ise çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan 1 kişiyi gözaltına alındı.

Çocuk Şube Müdürlüğü, basit yaralama suçundan aranan 1 şahsı yakalarken; Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri ise sentetik uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen kontrollerde 6 bin 103 araç denetlenirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 344 araca toplamda 870 bin 24 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların yaptığı ihbar ve desteklerin çalışmalara önemli katkı sağladığını vurguladı. - MUŞ