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Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Muş Sultan Alparslan Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay sonucunda 6 kişi yaralandı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

MUŞ - Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Sultan Alparslan Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Arif Uğuş yönetimindeki 25 ABA 984 plakalı otomobil ile Sait Nur Demir idaresindeki 34 PE 4575 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anını gören görgü tanıklarından Arif Ayin, "Kaza aniden oldu. Hava alanına giden otomobil ile Bitlis yönüne giden otomobil çarpıştı. Biz hemen olay yerine gelerek arkadaşlara yardımcı olduk. 112 Acil Çağrı Merkezini aradık. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı" dedi.

Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
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