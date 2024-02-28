Muş'ta Aileler, Çocuklarının PKK Tarafından Kaçırılmasından DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından Dem Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde bu hafta da oturma eylemi gerçekleştirdi.

Çocuklarına kavuşma umuduyla Diyarbakır annelerinin başlattığı harekete destek veren Muşlu aileler eylemini kararlılıkla sürdürüyor. DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, 7 yıl önce DEM Parti'nin çocuğunu alıp PKK'ya verdiğini ifade ederek, "Sonuna kadar bu partinin önünde duracağım. Ben burayı terk etmiyorum. Oğlum gel teslim ol. Devlet tarafından bir sıkıntı yok. Bayrağımız birdir. Allah'ımız birdir. Kur'an'ımız birdir. Her şeyimiz birdir. Onlar değil. Onları götürmüşler meclise sokmuşlar. Bunları niye meclise sokuyorlar? Sokmuşlar, Türkiye'yi ikiye bölüyor. Çocuğumu vermeyene kadar burayı terk etmiyorum. Gelip devlete teslim olsun. DEM Parti'ye de oy vermeyin. DEM Parti zaten Müslüman değil. Müslüman olsaydı fakirin çocuklarını okuldan alıp götürmezlerdi. Onların çocukları nerede okuyor. 7 yıldır çocuğum gitmiş. Ben 5 senedir DEM Parti'nin önünde bekliyorum. Bu memlekette Kürt sorunu olsaydı bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı olamazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt" dedi.

Bir çocuk dağda kalana kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden anne Gülbahar Teker ise "DEM bizim çocukları getirsin. HDP ve PKK'ya oy yok. Bu PKK bizden ne istiyor? Oğlum gel teslim ol. Cezan yok. Ben buradayım. 4 yıldır seni bekliyorum. Devlet bizim yanımızdadır" şeklinde konuştu.

Oğluna seslenen Alattin Koçhan da, "teslim ol" çağrısını yenileyerek, "Oğlum gelene kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Oğlumu Bursa'dan parti götürdü, Diyarbakır'da üye yapıp dağa gönderdi. 8 yıldır oğlumdan bir haber alamıyorum. Oğlum gel devlete sığın. Annenle seni bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarını iyi ülkelerde okuttu. Senin ne beklentin var onlardan. Oğlum neredeysen dön gel. Senin parmağın acırsa yine devlet sarar. Onlardan bir beklentin olmasın. Oğlum gel devlete teslim ol. Baba evladını atmadığı gibi devlet de bir vatandaşını atamaz" ifadelerini kullandı. - MUŞ