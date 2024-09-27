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Murat Övüç oğlunun uygunsuz videolarını çekenlere ateş püskürdü

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Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanında gelinine 2 kg altın takmasıyla gündeme gelen Murat Övüç şimdi de, oğlunun uygunsuz video ve fotoğraflarının çekilmesiyle sarsıldı. Oğlu Burakcan Övüç'ün, yakın arkadaşlarının şantajına maruz kaldığını açıklayan Övüç sosyal medyadan ateş püskürdü. "Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizli gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen s.....sizler" diyerek öfke kustu.

Abartılı makyajı ve dikkat çekici tarzı ve sosyal medyada paylaştığı gönderilerle sıkça gündeme fenomen Murat Övüç oğlunun şantaj olayıyla sarsıldı. Son günlerde özel hayatındaki sorunlarla adından söz ettiren Övüç geçtiğimiz aylarda oğlunun nişanında gelinine 2 kg altın takarak dikkat çekmişti.

Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

"YEDİKLERİ KABA PİSLEYEN ..."

Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada oğlu Burakcan Övüç'ün, arkadaşları tarafından uygunsuz görüntülerinin gizlice çekildiğini ve şantaj yapıldığını duyurdu. "Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizli gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen ş****sizler. Oğlumun uygunsuz neyi olabilir? Bir cahillik yaptı, ne yaptıysa yaptı... Neden gizli çekiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getiren Övüç, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Murat Övüç'e şantaj şoku: Konu oğlu olunca açtı ağzını yumdu gözünü

"SEN KİME ŞANTAJ YAPIYORSUN"

Ayrıca, "Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezsen biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?" diyerek diyerek öfkesini dile getirdi.

Murat Övüç oğlunun uygunsuz videolarını çekenlere ateş püskürdü
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Burakcan Övüç Sosyal Medya Murat Övüç 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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Yorumlar (5)

Korhan KILIÇ:

Arkadaş şunları gündem yapmayın yapmayın.yokmu daha gerekli faydalı haberler...

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A B:

Yeni bi fenomen mi doğuruyor ki

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Fatih Sultan:

Murat abi haklı

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Hayri:

ortada video falan yok bunun işleri avrupada engellenince her gün bişey yumurtlamaya başladı kuyruğu dik göstermek için haber olsun gündem olsun hesabı

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vay Murat reis vay :)))

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