Murat Övüç oğlunun uygunsuz videolarını çekenlere ateş püskürdü

Abartılı makyajı ve dikkat çekici tarzı ve sosyal medyada paylaştığı gönderilerle sıkça gündeme fenomen Murat Övüç oğlunun şantaj olayıyla sarsıldı. Son günlerde özel hayatındaki sorunlarla adından söz ettiren Övüç geçtiğimiz aylarda oğlunun nişanında gelinine 2 kg altın takarak dikkat çekmişti.

"YEDİKLERİ KABA PİSLEYEN ..."

Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada oğlu Burakcan Övüç'ün, arkadaşları tarafından uygunsuz görüntülerinin gizlice çekildiğini ve şantaj yapıldığını duyurdu. "Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizli gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen ş****sizler. Oğlumun uygunsuz neyi olabilir? Bir cahillik yaptı, ne yaptıysa yaptı... Neden gizli çekiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getiren Övüç, durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

"SEN KİME ŞANTAJ YAPIYORSUN"

Ayrıca, "Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezsen biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?" diyerek diyerek öfkesini dile getirdi.