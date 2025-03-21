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Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu
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Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'dan evinde bulunan döviz ve av tüfekleriyle ilgili açıklama geldi. 20-30 bin dolar değerinde parası olduğunu söyleyen Ongun, "İkisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun evinde ele geçirilen tüfek ve paralarla ilgili açıklama yaptı.

TÜFEK VE PARALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

TÜFEK VE PARALARI BÖYLE AÇIKLADI

Bu görüntülerle ilgili Murat Ongun'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı, "Paralar yayılarak çekim yapıldığı için toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir'in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir." denildi.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ongun açıklamasının devamında, "Gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORATAYA ÇIKTI

Öte yandan Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

MALVARLIĞINA EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan ve Medya A.Ş.'nin başında bulunan Murat Ongun'un tüm malvarlığına el koyuldu. Murat Ongun ile beraber Muhittin Palazoğlu'nun da mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bilalin sıfırlamasını istediği paraların akibeti sorulmadıkça herşey boş

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

tabbi adamlar yereli kazanınca nasilsa geneli de kazanırız deyip kimsenin hesap sormayacagini sandılar istedikleri gibi yolsuzluk yaptılar Ama Allah i hesaba katmadilar Allah öyle bir tuzak kurar ki bela beklemedikleri yerden gelir

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Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Vay be iki tane av tüfeği ile ne yapacakmış, darbe mi:))))) Lav silahı, el bombaları hikayesini hatırlayan var mı

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Karadenizde her evde en az 1 tane tüfek var bizim evde de mesela parası da olabilir normal böyle her şeyi de abartarak sunmayın bence başka suçlar varsa onları gün yüzüne çıkarın lütfen

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Haber YorumlarıUğur Onur:

eee ne var bunda?

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

İnsanları aptal yerine koymayın. Milyarlar çalanlar şimdi keyif yapıyor namuslu insanlar sorgulanıyor. Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner!

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Haber YorumlarıHalit:

bir suç bulunmadıysa tabiki salınacak devleti soyanlar salınmamalı bunlar iddia

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Haber YorumlarıMr Camel:

bu adamın evindeki zimmet eşyası dolar ı euro su yolsuzluk parası dıye haber yapıyorlar komedi bi ayakkabı kutusu etmez

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hırsız hırsızdır savunulacak bir yanı olamaz ama iftirayla olmaz ispat edilmesi lazım oradakiler sıfırlamadan artan paraların yanına yanaşmaz

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

tüfenk değip geçmeyin ya..Atam bombası şiddetinde etkisi var…Tüfenk yivsiz ruhsatı be tüfeği olmayan var mı acaba..Tabi bu da başka dert..

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