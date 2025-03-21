Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun evinde ele geçirilen tüfek ve paralarla ilgili açıklama yaptı.

TÜFEK VE PARALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Beykoz'daki evinde gözaltına alınan İBB Medya A.Ş, Başkanı Murat Ongun'un evinde yapılan aramalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.

TÜFEK VE PARALARI BÖYLE AÇIKLADI

Bu görüntülerle ilgili Murat Ongun'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı, "Paralar yayılarak çekim yapıldığı için toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir'in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir." denildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ongun açıklamasının devamında, "Gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORATAYA ÇIKTI

Öte yandan Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

MALVARLIĞINA EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan ve Medya A.Ş.'nin başında bulunan Murat Ongun'un tüm malvarlığına el koyuldu. Murat Ongun ile beraber Muhittin Palazoğlu'nun da mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu.