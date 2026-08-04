Tunceli'de Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde dün çıkan örtü yangını, gece boyunca karadan ve havadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Venk köyü mevkiinde dün saat 16.46 sıralarında örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından, kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp araziye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, AFAD, Jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 personelin görev aldığı çalışmalarda ekipler, gece boyunca alevlerin yayılmasını önlemek için müdahalede bulundu. Sabah saatlerinde ise Diyarbakır'dan görevlendirilen Jandarma helikopterinin havadan gerçekleştirdiği su atışlarıyla söndürme çalışmalarına destek verildi. Yaklaşık 5 hektarlık alanın etkilendiği yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatılırken, olay yerine gelen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"En küçük bir nedenle yangın çıkma ihtimali var"

Vali Aygöl, "Dün saat 16.46 itibariyle 112'ye yangın ihbarı yapıldı. Ardından ekiplerimiz geldi. Dünden beri alana müdahale ediyoruz. 5 hektarlık bir alan, ancak yangın 2 hektarlık bir alanda devam ediyor. Rüzgar yok, o yüzden etrafa sıçramasını beklemiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile temaslar kuruldu. Soğutma çalışmaları helikopter müdahalesiyle yapılacak. Arkadaşlarımız sabaha kadar çalışmaya devam ettiler. Şehrimiz Güneydoğu Anadolu ve Doğ Anadolu'da en fazla ormanlık alana sahip şehirdir. Ancak ormanımızın güzel bir özelliği var, meşe ağaçlarından oluşuyor. Meşe ağaçları da yanması en zor ağaç çeşidi olarak biliniyor. Şu ana kadar oluşan yanık yerleri de daha çok örtü yangını şeklinde. 50'nin üzerinde personelimiz çalışmalarına devam ediyor. Yangın bölgesi kara araçlarının gidemeyeceği bir bölge olduğu için insan gücüyle müdahale ediyoruz. Ancak ifade ettiğim gibi hava gücüyle de müdahale edeceğiz. Piknik alanı ve karayla irtibat halinde olan bir alan olmadığı için arkadaşlarımızın ilk değerlendirmesi, dağ sarımsağı toplarken çıktığını düşünüyoruz. Teknik incelemelerimiz devam ediyor. Sonucu net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Ülke genelinde sıcaklık oranının en yüksek nem oranının da en düşük olduğu dönemdeyiz. Bu yüzden en küçük bir nedenle yangın çıkma ihtimali var. Bütün vatandaşlarımıza ormanlarımızı, yeşilliğimizi ve doğamızı korumaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı