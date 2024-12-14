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Münbiç'teki Hastanenin Altında Tünel Ağı Ortaya Çıktı

Münbiç'teki Hastanenin Altında Tünel Ağı Ortaya Çıktı
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Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesi'nin altında altı girişle birlikte tünel ağı bulundu. İnceleme sonrası tüneller kapatılacak.

Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurulduğu ortaya çıktı. Biri hastane içerisinde olmak üzere tespit edilen toplam 6 giriş, yapılacak incelemenin ardından kapatılacak.

Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'teki çalışmalar devam ediyor. Terörden arındırılan ilçede, tünel ağları tek tek ortaya çıkıyor. Teröristlerin Münbiç'in en büyük hastanesi olan 200 yataklı Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurdukları ortaya çıktı. Hastanenin alt katında başlayan tünelin diğer ucunun nereye çıktığı ise henüz belirlenemedi. Hastane bahçesinde de biri havalandırma olmak üzere toplam 5 giriş daha tespit edildi. Teröristlerin bomba tuzaklama ihtimaline karşı tünellerde henüz inceleme yapılmadığı belirtildi.

Kıyafetlerini değiştirip sivillere karıştılar

Ayrıca kadın teröristlere ait olduğu değerlendirilen birçok elbisenin de etrafa saçıldığı görüldü. Yerel kaynaklar, teröristlerin kaçmadan önce kıyafetlerini değiştirip halkın arasına karıştıklarını düşündüklerini ifade etti.

Uzman ekip inceleme yapacak

Siviller tarafından yoğun bir şekilde kullanılan hastanenin altında patlayıcı olma ihtimalinin büyük bir tehlike oluşturduğu, bu nedenle kapatılmadan önce detaylı bir tarama yapılacağı öğrenildi. Girişleri kontrol altında tutulan tünellerin, görevli uzman ekip tarafından incelendikten sonra kapatılacağı ifade edildi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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