Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
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Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında karar verildi. Mahkeme Zuhal Böcek'in 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hakkında karar verildi.

TUTUKLANDI

Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, 27 Temmuz'da yurt dışı dönüşünde gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek hakkında, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyordu. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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