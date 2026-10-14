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Trump'tan Grönland hamlesi! Petrol, doğal gaz ve maden aramaları başlıyor

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Trump'tan Grönland hamlesi! Petrol, doğal gaz ve maden aramaları başlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu açıkladı. Bölgedeki kolay erişilebilir petrolün dünyadaki neredeyse tüm karasal bölgelerden fazla olduğunu savunan Trump, ABD'ye yönelik olası her saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'da büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu bildirdi.

DÜNYADAKİ KARASAL BÖLGELERDEN DAHA FAZLA PETROL

Uzmanların değerlendirmelerine değinen Trump, bölgede kolayca erişilebilir durumdaki petrol miktarının dünyadaki neredeyse tüm karasal bölgelerden çok daha fazla olduğunu ifade etti.

OLASI SALDIRILAR GRÖNLAND ÜZERİNDEN GEÇECEK

Bölgenin askeri ve stratejik önemine dikkati çeken Trump, Grönland'ın hem ABD hem de Avrupa'nın savunması ve taarruzu açısından güvenlik bakımından eşsiz bir konumda yer aldığını belirtti. ABD'ye yönelik gelecekte yapılabilecek olası her türlü saldırının Grönland üzerinden geçmek zorunda kalacağını vurgulayan Trump, "Burada savunma güçlerimiz, insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz hayal bile edilemeyen diğer her türlü silahı rutin olarak imha edecektir. Bu bize, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bir zaman avantajı, konum ve görüş açısı sağlıyor" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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