Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
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Kamuoyunda yaptığı açıklamalarla tanınan Muhammed Yakut'un ölümüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Resmi kaynakların 'kalp krizi' olarak belirlediği ölüm nedeni, bazı çevreler tarafından farklı bir sebebe bağlanıyor. Yakut'un gerçek ölüm nedeninin ne olduğuna dair tartışmalar sürüyor.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinden tahliye edildiği gün hayatını kaybetti. Kamuoyunda yaptığı açıklamalarla gündem olan Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölüm nedeni "kalp krizi" olarak açıklansa da bazı çevreler Yakut'un farklı bir sebepten hayatını kaybettiğini savunuyor.

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA...

İddialara göre; cezaevinden tahliye edildikten sonra ilk işi özlemini duyduğu uyuşturucuya ulaşmak olan Yakut, bir otel odasında aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirdi. Henüz resmi bir otopsi raporu paylaşılmamışken, Yakut'un ölümüne dair bu iddialar kafalarda soru işareti yarattı. Ailesi ve yetkililerden henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

SON SÖZLERİ "BİR SÜRE DİNLENECEĞİM" OLDU

Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı Sauna Club'deki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öğrenildi.

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...Muhammet Yakut geçen ay CHP'li Cemal Enginyurt ile görüntülenmişti.

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

yapıştırrrr reisss

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