Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açıklarında saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.57 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; Muğla'nı Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.36'da meydana gelen sarsıntı 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Datça merkezde ve mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ "4.3" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 kilometre büyüklükte meydana geldiğini bildirdi. Kandilli sarsıntının derinliğini 8.3 kilometre olarak ölçtü.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.