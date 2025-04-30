Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında açıklarında saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.57 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; Muğla'nı Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.36'da meydana gelen sarsıntı 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Datça merkezde ve mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
KANDİLLİ "4.3" DEDİ
Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 kilometre büyüklükte meydana geldiğini bildirdi. Kandilli sarsıntının derinliğini 8.3 kilometre olarak ölçtü.
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa