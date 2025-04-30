Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; Muğla'nı Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.36'da meydana gelen sarsıntı 14.57 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Datça merkezde ve mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ "4.3" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin 4.3 kilometre büyüklükte meydana geldiğini bildirdi. Kandilli sarsıntının derinliğini 8.3 kilometre olarak ölçtü.