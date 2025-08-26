Muğla'da Silahlı Saldırı: İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün akşam evine yakın bir yerde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi 43 yaşındaki Kezban Süne'nin katil zanlısının İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay önceki akşam İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; işten evine dönen Kezban Süne (43) av tüfeği ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Bülent K. (53), güvenlik birimlerince İzmir Aliağa Jandarma Uygulama Noktası'nda yakalanıp gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde cinayette kullanılan bir adet av tüfeği ile 1 dolu 2 adet de boş kartuş ele geçirilmişti. Tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri doğrultusunda katilin kimliğini belirleyen güvenlik güçleri çalışma başlattı. İki çocuk annesi olan Kezban Süne'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Olayın şüphelisi Bülent K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA