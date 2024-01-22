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Muğla'da Sahilde Uzuvları Eksik Bir Kadın Cesedi Bulundu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Köyceğiz Muğla Olaylar Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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