Haberler

Muğla'da Peş Peşe Yangınlar: 4 Yangın Söndürüldü, 3 Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'da Peş Peşe Yangınlar: 4 Yangın Söndürüldü, 3 Yangınla Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da dün gece saatlerinde peş peşe başlayan orman yangınları için seferberlik ilan edildi. 4 adet yangın söndürülürken, Milas'taki 2 ve Köyceğiz'deki 1 orman yangını ile mücadele devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale ediyor.

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4'ü söndürülürken Milas'ta 2 ayrı Köyceğiz'de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.

Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla'da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37'de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla'da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4'ü söndürülürken Milas'taki 2 yangın ile Köyceğiz'deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Hava müdahalesi başladı

Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

İsrail'e meydan okudular: Sizi cehenneme göndermeye hazırız
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri kaçıracak
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Maliye tebliği yayınlandı

Tarih netleşti! Vergi yüzsüzleri isim isim ifşa ediliyor
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke

İslam coğrafyasının 35 yıllık hayali gerçek mi oluyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.