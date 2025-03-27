Muğla'da JASAT Operasyonu: İki Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Birimi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. JASAT ekipleri Yatağan ve Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan iki kişiyi yakaladı.

Yatağan ilçesinde hakkında, 'Birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 43 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs Yatağan İlçesi Cazkırlar Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı. T.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Fethiye ilçesinde ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 33 yaşındaki C.Ö. isimli şahıs Fethiye İlçesinde yapılan operasyon ile yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA