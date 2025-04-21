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Muğla'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki operasyonlar, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen yasadı dışı insan kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yasa dışı göç akışının engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, 9 organizatör tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 9 şüpheliden 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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