Üye Girişi
Haberler

Freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yerli turistleri taşıyan tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir eve çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 28 kişi yaralandı. Kazazedelerin çeşitli sağlık kuruluşlarına sevki sürüyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri ve eve çarparak durabildi. Şu an itibariyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

BAZI YOLCULAR OTOBÜSTEN FIRLADI

Kaza, Ula Akyaka girişinde meydana geldi. Günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir ikamete çarparak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı.

4 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Şu anki verilere göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Muğla Ula Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi

 Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy'un garsona "Çirkinsin" demesi tepki çekti

 Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada

 Markette kilosu 100 TL, üretici ise 'Satamadım' diyerek çürümeye bıraktı

Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title