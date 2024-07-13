Freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan bir tur otobüsü çevrede bulunan iş yeri ve eve çarparak durabildi. Şu an itibariyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

BAZI YOLCULAR OTOBÜSTEN FIRLADI

Kaza, Ula Akyaka girişinde meydana geldi. Günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir ikamete çarparak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı.

4 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Şu anki verilere göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı.