Muğla'da Eş Zamanlı Silah Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas'ta gerçekleştirilen eş zamanlı silah operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçuna yönelik Muğla'nın 5 ilçesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabanca fişeği, 23 av tüfeği kartuşu, 16 tabanca şarjörü, 1 bıçak, 1 teleskopik jop, 1 muşta, 2 biber gazı ve 6 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA