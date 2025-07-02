Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Haber Videosu

Muğla'nın Ula ilçesinde bedensel engelli şahıs, akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bırakarak yaşamına son verdi. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde tur teknelerinin bağlandığı bölgede denizde yüzüstü şekilde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da Bedensel Engelli Birey İntihar Etti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'da Bedensel Engelli Birey İntihar Etti

AKÜLÜ SANDALYE İLE GELİP KENDİNİ DENİZE BIRAKMIŞ

62 yaşındaki Bahattin Yavuz olduğu belirlenen şahsın ölümü ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın bedensel engelli olduğunu ve akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktığını tespit etti.

Muğla'da Bedensel Engelli Birey İntihar Etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, Yavuz'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da Bedensel Engelli Birey İntihar Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Allah rahmet etsin... Sıkıntısını bilemeyiz ama keşke dayansaydı. Ben diş çektirdim, çene kemiğime zara verilmiş. Öyle bir ağrı olabilir mi? 6 gün ayakta geçirdim ki hiç bir müdahale fayda etmedi. İntiharın eşiğindeyken kortizona başvurdum ve sonunda 18 saat aralıksız uyuyabildim. Yani bazı sıkıntılar gerçekten zor ve rabbim sıkıntı çeken herkese yardım etsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Fenerbahçe'ye imza atacak denmişti! Süper Lig'in o takımına gitti
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı

3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.