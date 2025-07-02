Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde tur teknelerinin bağlandığı bölgede denizde yüzüstü şekilde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

AKÜLÜ SANDALYE İLE GELİP KENDİNİ DENİZE BIRAKMIŞ

62 yaşındaki Bahattin Yavuz olduğu belirlenen şahsın ölümü ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın bedensel engelli olduğunu ve akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktığını tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, Yavuz'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.