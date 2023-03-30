Muğla'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 17 yaşındaki çocuk, trafik kazasında can verdi
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Muğla'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Mehmet Emin Koç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaya çıkan olay yeri görüntülerinde Koç'un, başıboş sokak köpeklerinden kaçarken yola çıktığı görülüyor.
Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki araç Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Koç ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRMIŞ
Kazanın ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Koç'un başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı ve kaçmak istediği sırada yola çıkarak arabanın altında kaldığı görülüyor.