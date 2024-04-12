Muğla'da 9'u çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9'u çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA