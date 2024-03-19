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Müge Anlı'ya katılan genç kadın yardım istedi: Kocam dediğim sevgilim, annemle kaçtı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nehir, "Kocam" dediği bir çocuğunun babası olan sevgilisinin annesiyle kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan adam "Biz kaçmadık, ben kayınvalideme yardımcı oldum" derken Anlı da sinirden deliye döndü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir, "Sevgilimle annem kaçtı" diyerek canlı yayında isyan etti.

Resmi nikahı olmadığı Selahattin ile bir süredir aşk yaşadığını ve ilişkilerinden bir bebekleri olduğunu söyleyen Nehir, "24 yaşındaki sevgilim, 40 yaşındaki annemle kaçıp bana hakaretler etti. Kaçtıktan sonra bana attığı mesajlarda 'Biz birbirimizi sevdik, sen bana vermediğin ilgiyi annen verdi. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Kaçmamızı annen istedi, biz mutluyuz. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi" diyerek şaşkına çevirdi.1 yaşında bebeği olduğunu söyleyen Nehir, anne ve sevgilisinin kaçarken kendisinin biriktirdiğini 2 burma bileziği ve 11 bin TL'yi de aldıklarını ileri sürdü.

Kaçan anne ve sevgilinin TikTok'ta birbirini öperken çekilen videosunu görünce küplere binen Müge Anlı "Yuh devenin nalı. Bana izlettiklerinde inanmadım Nehir olduğunu düşündüm. Filtrelerle kendisini öyle bir yapmış ki ben tanıyamadım. Bu nitelikli dolandırıcılık" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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