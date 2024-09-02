Müge Anlı kayıp Narin Güran hakkında ilk kez konuştu: Gelişmeleri aktaracağız

Diyarbakır'da yaşayan Narin Güran 21 Ağustos'ta kayboldu. Tüm Türkiye günlerdir olaya kitlenerek takip ederken gözler yıllardır kayıpları bularak cinayetleri ortaya çıkaran Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezon çekimlerine başlayan Müge Anlı, Narin'le ilgili ilk kez konuştu.

"YAYIN YASAĞI OLMASAYDI AİLE BİZİMLE OLACAKTI"

yayın öncesi ATV'de Kahvaltı Haberleri'ne konuk olan Müge Anlı, kayıp Narin Güran'la ilgili şunları söyledi: "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım."

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

AMCANIN ARABASINDAN NARİN'İN DNA'SI ÇIKTI

Narin'in köyde muhtar olan amcası da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.