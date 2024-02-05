Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK- Ypg'li terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." denildi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK-YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi."