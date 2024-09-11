MSB duyurdu: Sınır ötesindeki operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımak için sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Neredeyse her gün teröristlere bomba yağdıran Mehmetçik'in gerçekleştirdiği son operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi.