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MSB duyurdu: Sınır ötesindeki operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımak için sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Neredeyse her gün teröristlere bomba yağdıran Mehmetçik'in gerçekleştirdiği son operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Sınır ötesindeki operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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