MSB duyurdu: Sınır ötesindeki operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımak için sınır ötesi operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Neredeyse her gün teröristlere bomba yağdıran Mehmetçik'in gerçekleştirdiği son operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi.