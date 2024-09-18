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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava harekatı düzenledi. Harekatta terör örgütüne ait 24 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Güçlü ve kararlı şekilde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği hava harekatında 24 hedef yerle bir edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. TSK'nın son olarak Kuzey Irak'ta düzenlediği hava harekatında terör örgütü hedefleri yerle bir edildi.

"KUZEY IRAK'TA 24 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı, "Güçlü ve kararlı şekilde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz!" notuyla yaptığı açıklamada, operasyona ilişkin şu detaylara yer verdi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 18 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSB: Irak'ın Kuzeyindeki 24 Terör Hedefi İmha Edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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