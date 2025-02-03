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Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti

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Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan ve koruması hayatını kaybetti. Saldırının Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıktaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana geldiği öğrenildi.

Rusya'nın başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan ve koruması 4 kişi yaralandı.

KREMLİN'E YALNIZCA 12 KM UZAKTA

Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.

Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybettiUkrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan.

EMNİYET "SUİKAST" OLARAK NİTELENDİRDİ

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Darısı Diğer diktatörlerin başına cocuklarının torunlarının başına.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Senin de sonun gelecek diktatör Putin ;)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bombalı eylemleri dünyaya yayan örgütlere öğreten hatta örgütten daha çok kendi ajanlarına yaptıran ABD dir.

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