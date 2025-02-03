Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti

Rusya'nın başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan ve koruması 4 kişi yaralandı.

KREMLİN'E YALNIZCA 12 KM UZAKTA

Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan.

EMNİYET "SUİKAST" OLARAK NİTELENDİRDİ

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.