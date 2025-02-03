Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti
Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan ve koruması hayatını kaybetti. Saldırının Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıktaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana geldiği öğrenildi.
Rusya'nın başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu Ukrayna'ya karşı savaşan taburun kurucusu Armen Sarkisyan ve koruması 4 kişi yaralandı.
KREMLİN'E YALNIZCA 12 KM UZAKTA
Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.
EMNİYET "SUİKAST" OLARAK NİTELENDİRDİ
Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.