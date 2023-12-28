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PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı kentindeki sözde sorumlularından Eymen Coli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlularından Eymen Coli'yi operasyonla etkisiz hale getirdi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti. Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu etkisiz hale getirildi

ÇATIŞMALARA KATILMIŞ

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı YPG PKK Suriye Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Benim Kkk:

Aynen devam son alcak israil abd usagi yok edilenekadar

Yanıtla17
Ayşegül Öztabak:

Vurun kahbelere rabbim gücünüze güç katsın türk ordusu

Yanıtla12
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