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Kırmızı listeye bir çizik daha: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'ndaki sözde Genel Sorumlusu olan Adıl Mardin kod adlı Azad Akıncı'yı, Irak'ın Mahmur bölgesinde düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK üyesi Azad Akıncı, MİT tarafından hedef alındı. MİT, çeşitli haber kaynaklarından elde ettiği bilgilerle terörist Akıncı'nın Mahmur bölgesindeki konumunu tespit etti.

NOKTA OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye sınırından 160 kilometre derinlikte bulunan bu bölgede, MİT ekibi Akıncı'nın hareketlerini dikkatle izledi. En uygun fırsatta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla, Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.

ADIL MARDİN KOD AZAD AKINCI KİMDİR?

Azad AKINCI, 2006 yılında PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Özgür Liseli Gençlik Derneği yapılanmasında yer aldı. 2008 yılında "Terör Örgütü Adına Suç İşlemek, Terör Örgütü Adına Faaliyetlerde Bulunmak, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından tutuklandı. Aynı yıl Batman Kapalı Cezaevi'nde açlık eylemine katılan örgüt mensupları arasında yer aldı.Aralık 2008 itibarıyla Siirt Yurtsever Devrimci Gençlik sorumluluğu yaptı. 2009 yılında sözde Serhat alanına geçiş yaptı. 2011 yılında Yurtsever Devrimci Gençlik Merkezi Türkiye yürütmesi sorumluluğu yaptı. 2014 itibarıyla Metina'da lojistik faaliyetlerin sözde sorumluluğunu yürüttü.2016 yılında Mahmur'da düzenlenen PKK/KCK Gençlik Kongresi'ne katıldı. 2017 yılında İran alanında KCR (Doğu Kürdistan Gençlik Topluluğu) biriminde sözde sorumlu düzeyde görev aldı. 2023 itibarıyla PKK/KCK Mahmur Genel Sekretarya sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYAZİT CEBECİ - 3.Sayfa

Mahmur Kampı Politika 3-sayfa Güncel Mardin Irak Kck PKK

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Yorumlar (2)

Teşkilatı mahsusa:

Ateşiii bolll olsun

4
1
yanıtYanıtla
Cemil Arslan:

Mübarek Cuma hürmetine ateşin bol olsun

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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