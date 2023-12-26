Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi

MİT, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Akman MİT tarafından adım adım izlendi. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SORUMLU OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORDU

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak'ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.