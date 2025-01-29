MİT, PKK/YPG'nin Maliye Yöneticisi Şiraz Ömer'i Etkisiz Hale Getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG sözde yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod isimli Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'in hedef listesinde yer alan PKK/YPG'nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer'in yeri, istihbari çalışmalar sonucu tespit edildi. Her adımı takip edilen Ömer, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

2012'den beri örgüt kadrosunda yer alıyordu

Şiraz Ömer'in örgüte 2012 yılında katıldığı, örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldığı öğrenildi. Bir süre Irak-Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçen Ömer'in Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini de yürüten Ömer'in son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev aldığı aktarıldı. - ANKARA